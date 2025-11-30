Padovano: “L’Inter è nettamente la più forte di tutti. Troppe sconfitte ma…”

Dopo due sconfitte contro Milan e Atletico Madrid, l'Inter di Chivu si rialza e batte il Pisa per 2-0 grazie a una doppietta di Lautaro Martinez

Dopo due sconfitte contro Milan e Atletico Madrid, l'Inter di Chivu si rialza e batte il Pisa per 2-0 grazie a una doppietta di Lautaro Martinez. Ecco l'analisi a Sky Sport di Michele Padovano:

"Cinque sconfitte sono un po' troppe, ma l'Inter fa sempre la sua prestazione e questo le permetterà di raggiungere un certo equilibrio e di inanellare una serie di vittorie per restare lì in alto in tutte le competizioni".