FC Inter 1908
Padovano: “L’Inter è nettamente la più forte di tutti. Troppe sconfitte ma…”

Dopo due sconfitte contro Milan e Atletico Madrid, l'Inter di Chivu si rialza e batte il Pisa per 2-0 grazie a una doppietta di Lautaro Martinez
Marco Macca
Dopo due sconfitte contro Milan e Atletico Madrid, l'Inter di Chivu si rialza e batte il Pisa per 2-0 grazie a una doppietta di Lautaro Martinez. Ecco l'analisi a Sky Sport di Michele Padovano:

"Cinque sconfitte sono un po' troppe, ma l'Inter fa sempre la sua prestazione e questo le permetterà di raggiungere un certo equilibrio e di inanellare una serie di vittorie per restare lì in alto in tutte le competizioni".

"In campionato è sicuramente la più attrezzata e la più forte di tutte, su questo non ci sono dubbi".

(Fonte: Sky Sport)

