Compagnoni: “E’ un momento strano, indecifrabile per l’Inter: e vi spiego perché”

Maurizio Compagnoni, giornalista, ha parlato così negli studi di Sky Sport dopo la vittoria dell'Inter contro il Pisa
Maurizio Compagnoni, giornalista, ha parlato così negli studi di Sky Sport dopo la vittoria dell'Inter contro il Pisa: "E' un momento strano, indecifrabile per l'Inter: veniva da due sconfitte pesanti ma sul piano dell'immagine e non delle prestazioni.

A Madrid ha avuto 20-25 minuti di grande calcio. Era importantissimo vincere, una non vittoria avrebbe aperto una piccola crisi: l'Inter è lì, in settimana hanno analizzato il perché delle sconfitte, non può essere solo sfortuna".

