Maurizio Compagnoni , giornalista, ha parlato così negli studi di Sky Sport dopo la vittoria dell'Inter contro il Pisa: "E' un momento strano, indecifrabile per l'Inter: veniva da due sconfitte pesanti ma sul piano dell'immagine e non delle prestazioni.

A Madrid ha avuto 20-25 minuti di grande calcio. Era importantissimo vincere, una non vittoria avrebbe aperto una piccola crisi: l'Inter è lì, in settimana hanno analizzato il perché delle sconfitte, non può essere solo sfortuna".