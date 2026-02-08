FC Inter 1908
In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Assogna ha parlato così del rigore concesso ieri al Napoli contro il Genoa
In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Assogna ha parlato così del rigore concesso ieri al Napoli contro il Genoa:

“Tocco lieve, il piede viene sfiorato. Non lo so, può essere pure ovviamente che… Step on foot? L’immagine è l’anti-calcio. L’immagine ferma fa sembrare qualcosa che non esiste, è un piede che sfiora l’altro, non può essere mai rigore in un mondo normale.

Si può e si deve tornare indietro, non so quando e come, vogliamo far finire il campionato? La salvezza è che si torni che il Var decida solo in casi eccezionali, che l’arbitro torni ad arbitrare. Il rischio potente è che gli arbitri aspettino le decisioni della macchina e smettano di arbitrare. A un certo punto si metta un punto, che il Var risolva solo casi eclatanti”.

