Nando Orsi, su Skysport, ha parlato della lotta per il titolo e si è soffermato sulla gara contro il Sassuolo e sull'importanza che hanno i tre punti per l'Inter di Chivu. «La squadra nerazzurra ha avuto e ha in calendario tre partite abbordabili, questa è l'ultima (Pisa, Cremonese quelle precedenti), ma il Sassuolo non ha nulla da perdere ed è una squadra che è propensa a fare punti importanti», ha spiegato.
Orsi: "Inter, col Sassuolo gara complicata. Chivu punta tutto sulla Serie A e la società ha chiesto…"
Orsi: “Inter, col Sassuolo gara complicata. Chivu punta tutto sulla Serie A e la società ha chiesto…”
L'ex giocatore ed ex vice allenatore nerazzurro ha detto la sua sul momento della formazione di Chivu
«Una gara complicata ma mi sembra di capire che Chivu ha puntato molto sul campionato. Per affermarsi come allenatore, diventare grande come tecnico, vuole partire da lì e penso che anche l'Inter gli abbia chiesto il risultato e in una scala di valori l'ordine sia campionato, Champions e Coppa Italia», ha concluso.
(Fonte: SS24)
