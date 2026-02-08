Nando Orsi, su Skysport, ha parlato della lotta per il titolo e si è soffermato sulla gara contro il Sassuolo e sull'importanza che hanno i tre punti per l'Inter di Chivu. «La squadra nerazzurra ha avuto e ha in calendario tre partite abbordabili, questa è l'ultima (Pisa, Cremonese quelle precedenti), ma il Sassuolo non ha nulla da perdere ed è una squadra che è propensa a fare punti importanti», ha spiegato.