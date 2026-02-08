Ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Sassuolo-Inter (qui le formazioni ufficiali), l'ad neroverde Giovanni Carnevali ha parlato così prima del fischio d'inizio del match:
"Grandi risultati del Sassuolo con l'Inter negli anni? Il bello del calcio, mai nessuna gara deve essere considerata scontata, l'Inter penso sia la più forte del campionato. Ma contro le grandi a volte trovi qualcosa in più per ottenere risultati che possono essere straordinari contro grandi club così.
Vicenda del tifoso interista? Quando succedono queste cose ci spiace molto, il calcio è divertimento, è uno spettacolo da vedere, aspettiamo sempre queste gare con le big, è un momento per noi. Il danno economico è limitato per noi, è un danno per tutti, per lo sport, speriamo venga rivisto questo. Almeno la tribuna però è aperta, è uno stadio speciale il nostro, non ci sono mai stati atti di vandalismo qui.
Ci vorrebbe tantissimo tempo per parlare delle problematiche delle tante partite. Dipende se si gioca troppo, giocano troppo le grandi, noi no. Ma i grandi sono quelli che hanno anche più possibilità di spendere, è più rivolto alle grandi che però hanno anche il loro riscontro economico. Per il Var, vedendo ciò che succede, bisogna fare una riflessione. Do ragione alle parole di De Rossi, concordo con lui, se andiamo avanti così rischiamo di rovinare questo bel gioco che è il calcio".
