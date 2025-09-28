«È tornata la vera Inter? Sì, quando sono saliti di tono i tre tenori del centrocampo. Il destino di ogni squadra è in mezzo al campo e l'Inter ha il reparto migliore di centrocampisti con Milan e Napoli. Il ritorno di quei tre là in mezzo, secondo me condizionerà il destino di questa stagione così come ha fatto in epoca recente». Così su Skysport Paolo Assogna ha parlato della squadra nerazzurra e della vittoria ottenuta sul campo del Cagliari.
Il giornalista si è soffermato sul momento dei nerazzurri e in particolare sul rendimento del centrocampo
«Terzo pari consecutivo per la Juve? Rispetto alle grandissime del campionato ha meno qualità a centrocampo, nella costruzione è mancata qualcosa. Serve quindi grande aggressività, una filosofia che Tudor ha ma sicuramente va costruita nel tempo e deve essere nell'anima della squadra. Quando si sbagliato i tempi del pressing si apre il campo alle squadre avversarie. In avanti c'è Vlahovic, che sbaglia qualche partita, mi sembra di aver capito che ci siano ragioni di stato a spingere in avanti i giocatori del futuro», ha aggiunto poi sulla Juve che ieri ha pareggiato contro l'Atalanta di Juric.
