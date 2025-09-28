«È tornata la vera Inter? Sì, quando sono saliti di tono i tre tenori del centrocampo. Il destino di ogni squadra è in mezzo al campo e l'Inter ha il reparto migliore di centrocampisti con Milan e Napoli. Il ritorno di quei tre là in mezzo, secondo me condizionerà il destino di questa stagione così come ha fatto in epoca recente». Così su Skysport Paolo Assogna ha parlato della squadra nerazzurra e della vittoria ottenuta sul campo del Cagliari.