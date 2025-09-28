Il vice presidente nerazzurro ha ricevuto un prestigioso riconoscimento in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite

La Cumbre de Impacto Iberoamericano 2025 , unico evento in lingua spagnola della High-Level Week dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha riunito leader internazionali per accelerare i progressi sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) , valorizzando il ruolo guida della regione iberoamericana nella sostenibilità.

Nel corso dell’evento, Javier Zanetti, Vice President dell’Inter, ha ricevuto il Premio de Impacto Iberoamericano 2025, un riconoscimento per l’impegno della Fundación Pupi nella tutela dei diritti di bambini e adolescenti. Già membro del Circle of Supporters delle Nazioni Unite, Zanetti ha partecipato in più occasioni a iniziative dedicate alla sostenibilità presso l’ONU, sostenendo attivamente la promozione degli SDGs.