L’Inter guidata da Cristian Chivu centra la terza vittoria consecutiva e batte il Cagliari grazie ai gol di Lautaro e Pio Esposito

Gianni Pampinella Redattore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 20:46)

Un’ora di dominio, poi qualche brivido. L’Inter guidata da Cristian Chivu centra la terza vittoria consecutiva e batte un Cagliari in fiducia dopo un buon avvio di stagione. I nerazzurri hanno avuto la colpa di non chiudere prima la gara rischiando qualcosa.

"La più bella Inter di Chivu dura un'ora, poi un po' stanca e soprattutto un'altra volta un po' sprecona, lascia al Cagliari lo spazio e il tempo per spaventarla, persino con un palo, finché Pio Esposito spazza via la paura col primo gol in Serie A, firmato la sera in cui Lautaro arriva invece a quota 117, uno in più del mito Sandro Mazzola. Terza vittoria consecutiva: Cagliari, dopo Ajax e Sassuolo. Così l'Inter aggancia l'Atalanta, si rimette in scia della Juventus e aspetta di sapere come finirà Milan-Napoli per tracciare il bilancio di settembre", si legge sul Giornale.

"Apre Lautaro, al 12° gol in 12 partite contro il Cagliari. Chiude Pio, coronando il felice avvio della sua avventura con i grandi. L'erede l'Inter già ce l'ha in casa. Piatto destro, sfilandosi dalla marcatura stretta, su centro da sinistra di Dimarco, forte e teso, giusto da spingere dentro. Prima da titolare a sorpresa per un timidissimo Luis Henrique, preferito a Darmian. A parte i primi 3 palloni giocati e persi, compresa una rimessa laterale, il brasiliano si vede solo quando esce dal campo per fare posto al titolare Dumfries. Lavoro ordinario anche per Pep Martinez, scelto di nuovo da Chivu in questo curioso balletto fra portieri, salvato dal palo sul colpo di testa di Folorunsho, che avrebbe potuto cambiare l'esito della sfida".

(Il Giornale)