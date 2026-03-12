FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Atalanta, Ederson recuperato per l’Inter: De Ketelaere e Raspadori in dubbio

ultimora

Atalanta, Ederson recuperato per l’Inter: De Ketelaere e Raspadori in dubbio

Atalanta, Ederson recuperato per l’Inter: De Ketelaere e Raspadori in dubbio - immagine 1
Dei tre giocatori dell'Atalanta colpiti da infortuni nell'ultimo mese, è Ederson dos Santos quello immediatamente convocabile per l'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dei tre giocatori dell'Atalanta colpiti da infortuni nell'ultimo mese, è Ederson dos Santos quello immediatamente convocabile in vista dell'anticipo di sabato in casa dell'Inter. Il centrocampista brasiliano, che non gioca dalla gara di Champions League a Dortmund lo scorso 17 febbraio per affaticamento muscolare, alla ripresa pomeridiana degli allenamenti a Zingonia ha svolto in gruppo parte del lavoro.

Atalanta, Ederson recuperato per l’Inter: De Ketelaere e Raspadori in dubbio- immagine 2
Getty Images

Restano in dubbio fino all'ultimo Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori, che oggi si sono allenati da soli in campo. Il primo è stato operato al menisco interno destro il 12 febbraio, il secondo è reduce da uno strappo al bicipite femorale sinistro due giorni dopo in casa della Lazio. Dovrebbero comunque essere convocati per verificarne le condizioni la mattina stessa della partita.

Atalanta, Ederson recuperato per l’Inter: De Ketelaere e Raspadori in dubbio- immagine 3
Getty

Rispetto all'ottavo di finale col Bayern Monaco, torna in difesa Scalvini, squalificato martedì, con Samardzic titolare invece di Sulemana nella linea dei due trequartisti larghi dietro Scamacca. L'allenatore Raffaele Palladino, che in mediana si affiderà ancora a De Roon e Pasalic, tornerà al 3-4-2-1 dopo aver giocato il secondo tempo con l'Udinese e il primo coi tedeschi con il 4-4-2 allineando Krstovic a Scamacca.

Leggi anche
Inter, rivoluzione iniziata: assalto a Koné. Via Dumfries? Nome a zero. Ma occhio al gran colpo
Varriale: “Conte? Lo vorrei al Napoli tutta la vita. Visto all’Inter e alla...

© RIPRODUZIONE RISERVATA