La rivoluzione in vista dell'estate è già iniziata in casa Inter. Come riferisce Sport Mediaset, i nerazzurri sono pronti a muoversi in tutti i reparti ma, in queste settimane, le zone di campo maggiormente interessate sono soprattutto il centrocampo e la fascia destra. Si legge:
Inter, rivoluzione iniziata: assalto a Koné. Via Dumfries? Nome a zero. Ma occhio al gran colpo
"A centrocampo c'è un nome che torna prepotentemente in voga ed è quello di Manu Koné, classe 2001, già inseguito in estate e che la Roma all'ultimo ha deciso di trattenere su esplicita richiesta di Gasperini dopo averlo offerto all'Inter. I due club erano in contatto per raggiungere un'intesa sulla base di 40 milioni di euro più bonus ma poi saltò tutto. E ora Marotta e Ausilio tornano alla carica per regalare a Chivu un mastino in mediana".
"In caso di partenza di Dumfries il preferito sulla fascia destra è Marco Palestra, classe 2005, del Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta. Piace anche Celik, protagonista di una positiva stagione con la Roma, in scadenza di contratto a giugno. E per l'attacco c'è Moussa Diaby con i quali erano stati approfonditi i discorsi a gennaio per poi trovare il muro dell'Al Ittihad".
(Fonte: Sport Mediaset)
