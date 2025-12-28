Il capitano nerazzurro continua a essere uno dei grandi protagonisti del 2025. In Serie A, nell’anno solare, solo Riccardo Orsolini ha segnato più gol di lui: 15 contro i 14 dell’attaccante argentino. Contro l’Atalanta, Lautaro ha preso parte a nove reti in 12 presenze in campionato, con sette gol e due assist, un bottino inferiore solo a quello fatto registrare contro Salernitana e Cagliari in carriera.