Il capitano nerazzurro continua a essere uno dei grandi protagonisti del 2025. In Serie A, nell’anno solare, solo Riccardo Orsolini ha segnato più gol di lui: 15 contro i 14 dell’attaccante argentino. Contro l’Atalanta, Lautaro ha preso parte a nove reti in 12 presenze in campionato, con sette gol e due assist, un bottino inferiore solo a quello fatto registrare contro Salernitana e Cagliari in carriera.
Lautaro a caccia di un ultimo primato: solo Orsolini ha segnato di più nel 2025
Lautaro a caccia di un ultimo primato: solo Orsolini ha segnato di più nel 2025
L'attaccante dell'Inter vuole chiudere l'anno solare come miglior marcatore della Serie A: è a un gol dall'esterno del Bologna
Il capitano nerazzurro va a segno da tre presenze consecutive in Serie A e non infilava una striscia più lunga nello stesso anno solare dal periodo tra novembre e dicembre 2021, quando arrivò a cinque gare di fila con almeno un gol. Inoltre, è a sole due reti dall’ingresso nella top-50 dei migliori marcatori della storia della Serie A.
(inter.it)
