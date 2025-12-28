FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Atalanta-Inter, le UFFICIALI: ThuLa davanti, novità a centrocampo. Le scelte di Chivu

ultimora

Atalanta-Inter, le UFFICIALI: ThuLa davanti, novità a centrocampo. Le scelte di Chivu

Atalanta-Inter, le UFFICIALI: ThuLa davanti, novità a centrocampo. Le scelte di Chivu - immagine 1
Le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter: le scelte di Chivu e Palladino per il big-match di giornata
Matteo Pifferi Redattore 

Cristian Chivu ha scelto l'undici titolare dell'Inter che affronterà l'Atalanta questa sera alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo.

C'è una novità a centrocampo perché non c'è Mkhitaryan, al suo posto toccherà a Zielinski completare il centrocampo con Calhanoglu in cabina di regia e Barella.

LEGGI ANCHE

Gli esterni sono Dimarco e Luis Henrique, in difesa invece toccherà a Bisseck e Bastoni braccetti e Akanji centrale, con Sommer tra i pali. In attacco, Thuram farà coppia con Lautaro.

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 13 Ederson, 59 Zalewski; 17 De Ketelaere, 8 Pasalic; 9 Scamacca.

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 6 Musah, 7 Sulemana, 10 Samardzic, 42 Scalvini, 43 Comi, 44 Brescianini, 47 Bernasconi, 69 Ahanor, 70 Maldini, 90 Krstovic.

Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 47 Spinaccè, 50 Cinquegrano, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: La Penna

Assistenti: Berti-Perrotti

Quarto ufficiale: Rapuano

VAR: Abisso

Assistente VAR: Manganiello

Leggi anche
Capuano: “Legge del calcio numero 1: se fai un mercato da 200 milioni di euro…”
Calamai: “Atalanta passaggio importante per l’Inter. Mi aspetto un segnale forte”

© RIPRODUZIONE RISERVATA