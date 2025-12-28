Atalanta-Inter, le UFFICIALI: ThuLa davanti, novità a centrocampo. Le scelte di Chivu

Gli esterni sono Dimarco e Luis Henrique, in difesa invece toccherà a Bisseck e Bastoni braccetti e Akanji centrale, con Sommer tra i pali. In attacco, Thuram farà coppia con Lautaro.
ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 13 Ederson, 59 Zalewski; 17 De Ketelaere, 8 Pasalic; 9 Scamacca.
A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 6 Musah, 7 Sulemana, 10 Samardzic, 42 Scalvini, 43 Comi, 44 Brescianini, 47 Bernasconi, 69 Ahanor, 70 Maldini, 90 Krstovic.
Allenatore: Raffaele Palladino.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 47 Spinaccè, 50 Cinquegrano, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: La Penna
Assistenti: Berti-Perrotti
Quarto ufficiale: Rapuano
VAR: Abisso
Assistente VAR: Manganiello
