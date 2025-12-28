Una doppietta realizzata da Rasmus Hojlund decide il match tra Cremonese-Napoli. Trascinata dal danese, la squadra di Antonio Conte espugna lo Zini e resta in scia al Milan di Allegri.
Capuano: “Legge del calcio numero 1: se fai un mercato da 200 milioni di euro…”
Su X Giovanni Capuano sottolinea l'importanza di spendere sul mercato per investire su giocatori forti come Hojlund: "Legge del calcio numero 1: se fai un mercato da 200 milioni di euro e compri in ventiquattr’ore un attaccante da 50 è molto probabile che questo mercato e questo attaccante ti facciano vincere le partite".
