Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai si è proiettato al big match di questa sera a Bergamo tra Atalanta e Inter
Marco Macca
Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai si è proiettato al big match di questa sera a Bergamo tra Atalanta e Inter. Ecco le considerazioni del giornalista:

"Continuo a pensare che la squadra di Chivu abbia un qualcosa in più nella corsa al titolo rispetto a Napoli e Milan. Ma aspetto ancora dai nerazzurri un segnale forte. La sfida di Bergamo è un passaggio importante. Non ci sarà Lookman, corteggiato un’estate intera dal club nerazzurro e ora impegnato con la Coppa d’Africa ma occhio a Scamacca".

"Il bomber di Palladino sta tornando ai suoi livelli migliori e vuole convincere il cittì Gattuso a preferirlo a Kean. L’Inter ha bisogno di accelerare prima del ritorno della Champions. O stacca ora il Milan oppure poi sarà costretto a duellare fino alla fine contro i rossoneri che potranno far pesare la non partecipazione alle Coppe".

