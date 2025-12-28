Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai si è proiettato al big match di questa sera a Bergamo tra Atalanta e Inter

"Continuo a pensare che la squadra di Chivu abbia un qualcosa in più nella corsa al titolo rispetto a Napoli e Milan. Ma aspetto ancora dai nerazzurri un segnale forte. La sfida di Bergamo è un passaggio importante. Non ci sarà Lookman, corteggiato un’estate intera dal club nerazzurro e ora impegnato con la Coppa d’Africa ma occhio a Scamacca".