FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Domenica l’Inter affronterà l’Atalanta: la gara sarà trasmessa gratuitamente su Dazn

ultimora

Domenica l’Inter affronterà l’Atalanta: la gara sarà trasmessa gratuitamente su Dazn

Domenica l’Inter affronterà l’Atalanta: la gara sarà trasmessa gratuitamente su Dazn - immagine 1
Domenica l'Inter affronterà l'Atalanta al Gewiss Stadium. La gara sarà trasmessa su Dazn gratuitamente e senza abbonamento
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Domenica l’Inter affronterà l’Atalanta: la gara sarà trasmessa gratuitamente su Dazn- immagine 2
Getty Images

Domenica l'Inter affronterà l'Atalanta al Gewiss Stadium. Dopo l'uscita prematura dalla Supercoppa, la squadra di Chivu è chiamata a dare una risposta importante in un campo ostico.

Domenica l’Inter affronterà l’Atalanta: la gara sarà trasmessa gratuitamente su Dazn- immagine 3
Getty Images

La gara sarà trasmessa su Dazn gratuitamente e senza abbonamento. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Alessio De Giuseppe offrirà aggiornamenti direttamente da bordocampo. Nel pre e post partita Fuoriclasse con Diletta Leotta, Luca Toni, Ciro Ferrara e Federica Zille.

Leggi anche
Italiano: “Battuta una corazzata come l’Inter, nessun rimpianto. Col...
Stella Rossa, Stankovic ritrova Arnautovic: “All’Inter si divertiva più di quanto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA