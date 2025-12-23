Domenica l'Inter affronterà l'Atalanta al Gewiss Stadium. Dopo l'uscita prematura dalla Supercoppa, la squadra di Chivu è chiamata a dare una risposta importante in un campo ostico.
Domenica l'Inter affronterà l'Atalanta al Gewiss Stadium. La gara sarà trasmessa su Dazn gratuitamente e senza abbonamento
La gara sarà trasmessa su Dazn gratuitamente e senza abbonamento. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Alessio De Giuseppe offrirà aggiornamenti direttamente da bordocampo. Nel pre e post partita Fuoriclasse con Diletta Leotta, Luca Toni, Ciro Ferrara e Federica Zille.
