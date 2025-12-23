FC Inter 1908
Le parole dell'allenatore del Bologna in conferenza stampa dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro il Napoli
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ieri sera in sala stampa ha commentato la sconfitta in finale di Supercoppa contro il Napoli. Qui alcune delle sue considerazioni:

"Nessun rimpianto, abbiamo dato il massimo giocando in modo molto offensivo fin da subito. Li abbiamo messi poche volte in difficoltà, non abbiamo sviluppato quello che solitamente sviluppiamo, ma niente da recriminare ai ragazzi che avevano battuto una corazzata come l'Inter. Per battere un Napoli così dovevamo overperformare anche noi, ma non ci siamo riusciti. Questo ko non cambierà niente, siamo in corsa ancora per tre competizioni… Portiamoci dietro questa esperienza che ci servirà".

