"Nessun rimpianto, abbiamo dato il massimo giocando in modo molto offensivo fin da subito. Li abbiamo messi poche volte in difficoltà, non abbiamo sviluppato quello che solitamente sviluppiamo, ma niente da recriminare ai ragazzi che avevano battuto una corazzata come l'Inter. Per battere un Napoli così dovevamo overperformare anche noi, ma non ci siamo riusciti. Questo ko non cambierà niente, siamo in corsa ancora per tre competizioni… Portiamoci dietro questa esperienza che ci servirà".