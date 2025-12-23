Dejan Stankovic è tornato in sella a stagione in corso. L'ex Inter si è accomodato sulla panchina della Stella Rossa, club nel quale ha trovato anche un suo ex compagno di squadra. Si tratta di Marko Arnautovic, trasferitosi a Belgrado dopo la seconda avventura in nerazzurro. Qui le parole di Stankovic sull'austriaco:

"Marko è stato mio compagno di squadra: all’Inter si divertiva più di quanto giocasse, era sempre il primo in fila per le foto, ma ha imparato il mestiere. Ha costruito una carriera fenomenale. Mi dispiace che non sia arrivato al 100% della forma, ma il suo carattere, il suo carisma e il suo talento sono più che necessari alla Stella Rossa», ha sottolineato Stanković.