Dejan Stankovic è tornato in sella a stagione in corso. L'ex Inter si è accomodato sulla panchina della Stella Rossa, club nel quale ha trovato anche un suo ex compagno di squadra. Si tratta di Marko Arnautovic, trasferitosi a Belgrado dopo la seconda avventura in nerazzurro. Qui le parole di Stankovic sull'austriaco:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Stella Rossa, Stankovic ritrova Arnautovic: “All’Inter si divertiva più di quanto giocava”
ultimora
Stella Rossa, Stankovic ritrova Arnautovic: “All’Inter si divertiva più di quanto giocava”
Le parole del serbo a proposito del suo ex compagno di squadra ora attaccante della squadra che Deki ha iniziato ad allenare
"Marko è stato mio compagno di squadra: all’Inter si divertiva più di quanto giocasse, era sempre il primo in fila per le foto, ma ha imparato il mestiere. Ha costruito una carriera fenomenale. Mi dispiace che non sia arrivato al 100% della forma, ma il suo carattere, il suo carisma e il suo talento sono più che necessari alla Stella Rossa», ha sottolineato Stanković.
© RIPRODUZIONE RISERVATA