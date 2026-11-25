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La probabile sliding door del pareggio dell'Inter sul campo dell'Atalanta è quella palla persa da Djed Spence che tutti hanno negli occhi: invece di affrettare il rinvio, sul 3-1 l'esterno inglese ha temporeggiato e concesso un evitabilissimo corner ai rivali.

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BordoCAM di DAZN racconta così quegli attimi, svelando anche cos'ha detto il capitano Lautaro Martinez in merito: "Spence perde un paio di secondi fondamentali, non allontana il pallone, subisce il pressing di Krstovic e regala un angolo davvero evitabile.

Sul secondo corner, la difesa dell'Inter è ancora molle e la prende De Ketelaere: 3-2. Questa è la reazione di Lautaro a bordo campo, che si chiede quello che si sono chiesti in tanto: "Ma perché non la butta via prima", riferito a Spence".