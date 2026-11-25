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L'Inter scenderà in campo questa sera con lo Stoccarda. Dopo il pareggio di Bergamo con l'Atalanta, la squadra di Chivu vuole reagire e continuare il percorso in Europa. Ancora qualche dubbio di formazione per il tecnico dell'Inter, secondo quanto riporta Sky Sport:

In difesa Bastoni torna a fare il braccetto, con Akanji e Bisseck. Sulla destra Spence, mentre sulla sinistra ballottaggio ancora aperto tra Dimarco e Carlos Augusto. In mezzo al campo sicuri di una maglia Barella e Sucic, per il terzo posto se la giocano Mkhitaryan e Curtis Jones.

In attacco Lautaro spera di poter giocare, ma al momento Thuram sembra in vantaggio anche se non al meglio per fare coppia con Esposito.