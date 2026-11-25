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UN SOLO OBIETTIVO

L'Inter ha un solo obiettivo contro lo Stoccarda, vincere. I nerazzurri sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva in Champions League dopo aver battuto Shakhtar e Feyenoord. Tre punti consentirebbero alla squadra di Chivu di scavalcare proprio i tedeschi che hanno un punto in più, e conservare una piccola speranza di accedere agli ottavi senza passare dai playoff.

"Lo Stoccarda oggi. Il Borussia Dortmund alla prossima, il 9 dicembre. La Champions dell’Inter diventa una mini Bundesliga, contro due avversarie che la precedono in classifica. E che quindi banalmente vanno battute e scavalcate per cercare l’aggancio complicatissimo, ma non ancora impossibile, alla top 8. Fare calcoli sul lungo periodo però con questa Inter imprevedibile e ondivaga non ha più molto senso", sottolinea il Corriere della Sera.

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