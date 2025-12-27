Atalanta-Inter, i precedenti sorridono a Chivu: e Lautaro arriva carico

Quella di Bergamo sarà la 129ª sfida tra Inter e Atalanta in Serie A. Il bilancio complessivo sorride all’Inter

Quella di Bergamo sarà la 129ª sfida tra Inter e Atalanta in Serie A. Il bilancio complessivo sorride all’Inter, avanti con 70 vittorie contro le 24 della Dea, mentre 34 sono i pareggi. L’Inter è, non a caso, l’avversaria contro cui l’Atalanta ha perso più partite e subito più gol nella sua storia nel massimo campionato, ben 232.

Il momento recente rafforza ulteriormente la tradizione favorevole: l’Inter ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro l’Atalanta ed è imbattuta nelle 13 più recenti, con otto successi e cinque pareggi. L’ultima volta in cui i nerazzurri avevano infilato una striscia più lunga di vittorie consecutive contro i bergamaschi in campionato risale addirittura al 1967, quando arrivarono otto successi di fila.

Non solo risultati, ma anche gol: l’Inter ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime sei sfide di Serie A contro l’Atalanta. La sfida del 28 dicembre si giocherà con una differenza di oltre dieci punti in classifica nel girone d’andata, evento che non si verificava dal 2019/20, quando il confronto terminò sull’1-1.

Lautaro — Il capitano nerazzurro continua a essere uno dei grandi protagonisti del 2025. In Serie A, nell’anno solare, solo Riccardo Orsolini ha segnato più gol di lui: 15 contro i 14 dell’attaccante argentino. Contro l’Atalanta, Lautaro ha preso parte a nove reti in 12 presenze in campionato, con sette gol e due assist, un bottino inferiore solo a quello fatto registrare contro Salernitana e Cagliari in carriera.

Il capitano nerazzurro va a segno da tre presenze consecutive in Serie A e non infilava una striscia più lunga nello stesso anno solare dal periodo tra novembre e dicembre 2021, quando arrivò a cinque gare di fila con almeno un gol. Inoltre, è a sole due reti dall’ingresso nella top-50 dei migliori marcatori della storia della Serie A.