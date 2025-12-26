Due giorni alla sfida del New Balance Stadium tra Atalanta e Inter. Domenica sera andrà in scena il match tra i nerazzurri orobici e quelli meneghini, una sfida che mette in palio punti preziosi.
Atalanta-Inter, la probabile di Chivu: da Luis Henrique a Sucic, chi gioca e chi no
Le possibili scelte dei due allenatori, Palladino e Chivu, in vista della sfida valida per la 17ª giornata di Serie A
La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili scelte di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, in vista della sfida:
"Bonny si aggiunge alla lista di indisponibili in cui già figuravano Acerbi e Dumfries, torna invece Calhanoglu che dovrebbe comunque partire dalla panchina. Chivu orientato a confermare Luis Henrique a destra, l'alternativa è Diouf. Mkhitarayan avanti su Sucic per una maglia a centrocampo".
In casa Atalanta, anche Palladino deve fare i conti con qualche defezione:
"Pasalic torna a disposizione di Palladino, che ha qualche problema in difesa e valuta il ritorno da titolare di Scalvini. In alternativa De Roon potrebbe scalare in difesa con il rientro di Pasalic a centrocampo".
