"La differenza questa sera l'hanno fatta gli attacchi, perché l'attacco dell'Inter ha sfruttato l'errore dell'Atalanta. Quello dell'Atalanta non ha sfruttato una delle poche indecisioni della difesa dell'Inter, che chiude la partita con il sesto clean sheet del proprio campionato: solo la Lazio ha fatto meglio.

E poi in generale, durante tutta la partita, spalle alla porta, gli attaccanti dell'Inter hanno lavorato molto meglio di quelli dell'Atalanta, tanto che Palladino a un certo punto faceva proprio un gesto che Chivu qualche giornata fa aveva fatto ai suoi, a Bonny, per cercare di difendere di più e meglio la palla. La differenza l'hanno fatta gli attacchi, anche perché al 25esimo del secondo tempo i tocchi in area avversaria dell'Inter erano 17, quelli dell'Atalanta solo 2, e perché l'Atalanta ha chiuso la partita senza tiri in porta".