Dopo oltre due mesi ai margini, a Zingonia si rivede in campo Ademola Lookman. L’esterno nigeriano, fuori dalla rosa dell’Atalanta dal mese di luglio, è tornato oggi ad allenarsi con il resto del gruppo nerazzurro.
Come racconta Fabrizio Romano, l'esterno nigeriano ha parlato con l'allenatore Ivan Jurić e ha chiarito la sua situazione. Dopo il mancato arrivo a Milano sponda Inter, Lookman e l'Atalanta tentano di trovare un punto di incontro, il mercato invernale è ancora lontano, meglio trovare una soluzione, anche temporanea.
