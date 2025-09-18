FC Inter 1908
Romano – Atalanta, Lookman torna ad allenarsi in gruppo dopo un colloquio con Juric

Dopo oltre due mesi ai margini, a Zingonia si rivede in campo l'esterno nigeriano
Gianni Pampinella
Romano – Atalanta, Lookman torna ad allenarsi in gruppo dopo un colloquio con Juric - immagine 1
Getty Images

Dopo oltre due mesi ai margini, a Zingonia si rivede in campo Ademola Lookman. L’esterno nigeriano, fuori dalla rosa dell’Atalanta dal mese di luglio, è tornato oggi ad allenarsi con il resto del gruppo nerazzurro.

Romano – Atalanta, Lookman torna ad allenarsi in gruppo dopo un colloquio con Juric- immagine 3
Getty

Come racconta Fabrizio Romano, l'esterno nigeriano ha parlato con l'allenatore Ivan Jurić e ha chiarito la sua situazione. Dopo il mancato arrivo a Milano sponda Inter, Lookman e l'Atalanta tentano di trovare un punto di incontro, il mercato invernale è ancora lontano, meglio trovare una soluzione, anche temporanea.

