Presente negli studi di Ziggo Sport, Wesley Sneijder ha commentato la vittoria dell'Inter contro l'Ajax. Sui due gol di Marcus Thuram, arrivati entrambi di testa e da calcio d'angolo, l'ex nerazzurro ha detto: "Due calci d'angolo ben battuti. Thuram ha segnato di testa con estrema semplicità, vero che sono calci piazzati, ma bisogna allenarsi anche su quelle. Devi mettere lì i giocatori giusti insieme. Allora penseresti – se Thuram avesse segnato il primo – che riusciresti a concretizzare qualcosa. L’ho trovato piuttosto notevole".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sneijder: “L’Ajax non può competere a questo livello. E l’Inter non era nemmeno…”
ultimora
Sneijder: “L’Ajax non può competere a questo livello. E l’Inter non era nemmeno…”
Presente negli studi di Ziggo Sport, l'ex centrocampista nerazzurro ha commentato la vittoria dell'Inter contro l'Ajax
Alla fine, l'Ajax ha avuto una sola vera occasione, appena prima del primo gol di Thuram, quando Mika Godts ha sbagliato davanti a Sommer. "Sì, sarebbe stata un'altra partita. Ma se non si creano questo tipo di tiri – e da allora non ne hanno creati – la conclusione è netta: l'Ajax non può competere a questo livello. E l'Inter non era nemmeno al suo meglio. Ora è importante per loro cambiare marcia. Sapevano già in anticipo che l'Inter era forse troppo grande, e si è dimostrato così".
© RIPRODUZIONE RISERVATA