Presente negli studi di Ziggo Sport, Wesley Sneijder ha commentato la vittoria dell'Inter contro l'Ajax. Sui due gol di Marcus Thuram , arrivati entrambi di testa e da calcio d'angolo, l'ex nerazzurro ha detto: "Due calci d'angolo ben battuti. Thuram ha segnato di testa con estrema semplicità, vero che sono calci piazzati, ma bisogna allenarsi anche su quelle. Devi mettere lì i giocatori giusti insieme. Allora penseresti – se Thuram avesse segnato il primo – che riusciresti a concretizzare qualcosa. L’ho trovato piuttosto notevole".

Alla fine, l'Ajax ha avuto una sola vera occasione, appena prima del primo gol di Thuram, quando Mika Godts ha sbagliato davanti a Sommer. "Sì, sarebbe stata un'altra partita. Ma se non si creano questo tipo di tiri – e da allora non ne hanno creati – la conclusione è netta: l'Ajax non può competere a questo livello. E l'Inter non era nemmeno al suo meglio. Ora è importante per loro cambiare marcia. Sapevano già in anticipo che l'Inter era forse troppo grande, e si è dimostrato così".