Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, è stato stuzzicato anche sul futuro di Lookman nell'intervista concessa a Sky Sport in questi minuti. Qui il pensiero sull'attaccante cercato anche dall'Inter in estate:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Atalanta, Marino: “Cessione Lookman? La fotografia che emerge oggi…”
ultimora
Atalanta, Marino: “Cessione Lookman? La fotografia che emerge oggi…”
Il pensiero del dirigente dei bergamaschi a proposito dell'attaccante nigeriano che può partire anche in questi giorni
"Lookman? La fotografia che emerge è che la nostra rosa è competitiva. A gennaio ci siamo rafforzati con un'operazione importantissima come Raspadori. La volontà della proprietà è tenere alto il livello della squadra".
© RIPRODUZIONE RISERVATA