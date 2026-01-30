FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Atalanta, Marino: “Cessione Lookman? La fotografia che emerge oggi…”

ultimora

Atalanta, Marino: “Cessione Lookman? La fotografia che emerge oggi…”

Marino Atalanta
Il pensiero del dirigente dei bergamaschi a proposito dell'attaccante nigeriano che può partire anche in questi giorni
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, è stato stuzzicato anche sul futuro di Lookman nell'intervista concessa a Sky Sport in questi minuti. Qui il pensiero sull'attaccante cercato anche dall'Inter in estate:

Atalanta, Marino: “Cessione Lookman? La fotografia che emerge oggi…”- immagine 2
Getty Images

"Lookman? La fotografia che emerge è che la nostra rosa è competitiva. A gennaio ci siamo rafforzati con un'operazione importantissima come Raspadori. La volontà della proprietà è tenere alto il livello della squadra".

Leggi anche
Inter, Zanetti: “Bodo da non sottovalutare, vogliamo essere protagonisti. Il...
Condò: “Dopo l’ultima Mourinho è il Diavolo in persona quindi all’Inter...

© RIPRODUZIONE RISERVATA