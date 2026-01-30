Paolo Condò , giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport prima del sorteggio della Champions League, ha parlato così delle possibili avversarie dell'Inter : "Il Bodo Glimt ha cambiato definitivamente la sua immagine: l'abbiamo sempre considerato pericoloso per il freddo e per il sintetico.

Ma dopo aver vinto 2-1 in casa dell'Atletico merita di essere considerata una squadra di valore: se non ci fosse Mourinho dall'altra parte, ti direi che sarebbe da evitare per l'Inter. Il confronto con Mou per noi giornalisticamente sarebbe un'Epifania, ma ho deciso che è il Diavolo in persona dopo quello che è successo: non auguro all'Inter Mourinho".