Condò: “Dopo l’ultima Mourinho è il Diavolo in persona quindi all’Inter dico…”

Paolo Condò, giornalista, prima del sorteggio della Champions League, ha parlato così delle possibili avversarie dell'Inter
Marco Astori
Paolo Condò, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport prima del sorteggio della Champions League, ha parlato così delle possibili avversarie dell'Inter: "Il Bodo Glimt ha cambiato definitivamente la sua immagine: l'abbiamo sempre considerato pericoloso per il freddo e per il sintetico.

Ma dopo aver vinto 2-1 in casa dell'Atletico merita di essere considerata una squadra di valore: se non ci fosse Mourinho dall'altra parte, ti direi che sarebbe da evitare per l'Inter. Il confronto con Mou per noi giornalisticamente sarebbe un'Epifania, ma ho deciso che è il Diavolo in persona dopo quello che è successo: non auguro all'Inter Mourinho".

