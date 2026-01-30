fcinter1908 ultimora Inter, Zanetti: “Bodo da non sottovalutare, vogliamo essere protagonisti. Il mercato…”

Le parole del vicepresidente nerazzurro al termine del sorteggio di stamattina a Nyon
Daniele Vitiello
Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del sorteggio per lo spareggio di Champions League prima degli ottavi di finale. Qui le sue considerazioni:

"Bisogna coprirsi bene, abbiamo visto le temperature. Ci sarà molto freddo (ride, ndr). Va fatta molta attenzione, si è visto anche nell'ultimo turno. Bisogna prepararla al meglio. L'Inter vuole essere protagonista anche in Champions. Purtroppo manca quel punto con il Liverpool, ora non saremmo qui. Accettiamo tutto e ora ci prepariamo ad affrontare una squadra da non sottovalutare.

Mourinho evitato? Josè è un grande, lo conosciamo molto bene. Mi vengono sempre in mente tantissimi ricordi legati a lui. Affrontiamo però il Bodo e ci prepareremo al meglio, poi nel prosieguo vedremo cosa accadrà. Allenamenti specifici per prepararci al clima? Di sicuro cureremo tutti i particolari. Non è da sottovalutare neanche il campo sintetico, può proporre insidie. Non è mai semplice, ci prepareremo su tutto. Volti nuovi dal mercato? Ausilio e Baccin stanno lavorando. Vediamo se capitano opportunità, ma la squadra è forte. Vogliamo essere competitivi sia in Champions League che in campionato".

