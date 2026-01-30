"Bisogna coprirsi bene, abbiamo visto le temperature. Ci sarà molto freddo (ride, ndr). Va fatta molta attenzione, si è visto anche nell'ultimo turno. Bisogna prepararla al meglio. L'Inter vuole essere protagonista anche in Champions. Purtroppo manca quel punto con il Liverpool, ora non saremmo qui. Accettiamo tutto e ora ci prepariamo ad affrontare una squadra da non sottovalutare.

Mourinho evitato? Josè è un grande, lo conosciamo molto bene. Mi vengono sempre in mente tantissimi ricordi legati a lui. Affrontiamo però il Bodo e ci prepareremo al meglio, poi nel prosieguo vedremo cosa accadrà. Allenamenti specifici per prepararci al clima? Di sicuro cureremo tutti i particolari. Non è da sottovalutare neanche il campo sintetico, può proporre insidie. Non è mai semplice, ci prepareremo su tutto. Volti nuovi dal mercato? Ausilio e Baccin stanno lavorando. Vediamo se capitano opportunità, ma la squadra è forte. Vogliamo essere competitivi sia in Champions League che in campionato".