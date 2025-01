L'Inter segue con attenzione la supersfida, ma dopo la frenata col Bologna (in attesa del recupero con la Fiorentina che potrebbe virtualmente farle agganciare il Napoli) Inzaghi ha capito che alcuni elementi della panchina (Asllani e Taremi) non funzionano mentre rimane in bilico il futuro del trascurato Frattesi. Ma dovrebbero bastare Lautaro e Thuram (magari con gli assist di Dimarco) per piegare un Empoli in forma declinante (un punto in cinque gare).