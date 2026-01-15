FC Inter 1908
Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss, intervenuto oggi in radio, ha commentato così il pareggio tra il Napoli e il Parma di ieri
Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss, intervenuto oggi in radio, ha commentato così il pareggio tra il Napoli e il Parma di ieri: “Capisco le reazioni di pancia, ma l’analisi deve essere profonda, il Napoli incappa in un altro pari contro una squadra di bassa classifica, ma non vuol dire che si molla e si butta tutto a mare.

Non vado dietro chi vuole costruire l’alibi, facciamo analisi serie e profonde. Il fuorigioco può essere dubbio? Assolutamente no, il semiautomatico è gestito da una macchina che analizza 29 parti del corpo, braccia e mani non vengono prese in esame, viene preso in esame la spalla, è una regola sbagliata non c’è dubbio ma è così.

L’analisi reale è che il Napoli ha molti infortunati e non può giocare a ritmi alti ogni tre giorni, poi c’è una domanda che voglio farmi: non è che il Napoli ha buttato via 100 milioni sul mercato? Non è che aveva ragione Conte quando diceva che la cifra poteva far pensare ad un mercato faraonico ma non era così? Può darsi che qualcosa sia stato sbagliato”.

