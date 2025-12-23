Il croato è tornato ad allenarsi col resto della squadra e domenica contro l'Inter potrà essere convocato da Palladino

Mario Pasalic è tornato ad allenarsi col resto della squadra e domenica contro l'Inter potrà essere convocato da Palladino. Il calciatore dell'Atalanta è a disposizione dopo il permesso per la morte improvvisa del padre Ivan.