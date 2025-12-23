FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Atalanta, Pasalic torna ad allenarsi in gruppo: domenica contro l’Inter ci sarà

ultimora

Atalanta, Pasalic torna ad allenarsi in gruppo: domenica contro l’Inter ci sarà

Atalanta, Pasalic torna ad allenarsi in gruppo: domenica contro l’Inter ci sarà - immagine 1
Il croato è tornato ad allenarsi col resto della squadra e domenica contro l'Inter potrà essere convocato da Palladino
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Atalanta, Pasalic torna ad allenarsi in gruppo: domenica contro l’Inter ci sarà- immagine 2
Getty Images

Mario Pasalic è tornato ad allenarsi col resto della squadra e domenica contro l'Inter potrà essere convocato da Palladino. Il calciatore dell'Atalanta è a disposizione dopo il permesso per la morte improvvisa del padre Ivan.

Atalanta, Pasalic torna ad allenarsi in gruppo: domenica contro l’Inter ci sarà - immagine 1
Getty Images

 

Per alcuni giorni in Croazia per stare vicino alla sua famiglia, Pasalic è stato raggiunto venerdì scorso da una delegazione del club formata da dirigenti, staff tecnico e giocatori.

Leggi anche
Sabatini: “Comunicato Napoli ridicolo”. Pellegatti: “Oriali va bloccato....
Pastore: “Chivu mente, l’Inter la fa sempre meno grave di quel che è. Stia attento a…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA