Mario Pasalic è tornato ad allenarsi col resto della squadra e domenica contro l'Inter potrà essere convocato da Palladino. Il calciatore dell'Atalanta è a disposizione dopo il permesso per la morte improvvisa del padre Ivan.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Atalanta, Pasalic torna ad allenarsi in gruppo: domenica contro l’Inter ci sarà
ultimora
Atalanta, Pasalic torna ad allenarsi in gruppo: domenica contro l’Inter ci sarà
Il croato è tornato ad allenarsi col resto della squadra e domenica contro l'Inter potrà essere convocato da Palladino
Per alcuni giorni in Croazia per stare vicino alla sua famiglia, Pasalic è stato raggiunto venerdì scorso da una delegazione del club formata da dirigenti, staff tecnico e giocatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA