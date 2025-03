L' Atalanta si è allenata questa mattina e da quanto riportato da Skysport, sono state confermate le sensazioni di ieri. Contro l'Inter, Gasperini dovrebbe schierare la stessa formazione iniziale della gara contro la Juve vinta 4-0. Unico dubbio in avanti tra De Kaetelare, Pasalic o Brescianini a seconda dell'impronta che il tecnico vorrà dare in funzione dell'avversario. I tifosi dell'Atalanta alle 16 domani si ritroveranno a Zingonia per caricare la squadra alla vigilia della partita contro la formazione di Inzaghi .

L'allenatore nerazzurro sembra aver perso anche De Vrij: l'infiammazione al ginocchio non è ancora passata e difficilmente sarà convocabile per la gara contro i bergamaschi anche se la decisione definitiva arriverà domani quando ad Appiano l'Inter si allenerà prima di andare in ritiro. Domenica mattina partenza per Bergamo e permanenza in albergo fino alla partenza per il Gewiss Stadium dove alle 20.45 è previsto il fischio d'inizio.