Diego Milito compie 47 anni, ecco il messaggio di auguri dell’Inter

L'uomo che nel 2010 ha regalato all'Inter uno storico e indimenticabile Triplete oggi festeggia il suo 47° compleanno

Matteo Pifferi Redattore 12 giugno 2026 (modifica il 12 giugno 2026 | 15:46)

Molte delle storie che ci sono state raccontate da bambini avevano un eroico principe come protagonista, e questa non fa eccezione. Una storia che il popolo nerazzurro conosce a memoria, una storia per sempre impressa nelle nostre menti, la storia del Principe Diego Milito: l'uomo che nel 2010 ha regalato all'Inter uno storico e indimenticabile Triplete oggi festeggia il suo 47° compleanno.

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Attaccante dei gol decisivi, tanto glaciale sotto porta quanto focoso nelle sue esultanze, Milito ha regalato all'Inter una collezione di momenti irripetibili: sempre al posto giusto al momento giusto, feroce e indomabile, tecnico e potente, il Principe ha deciso tutte e tre le partite del Triplete nerazzurro. Un bolide di destro all'Olimpico per stendere la Roma in finale di Coppa Italia, il movimento sul filo del fuorigioco e il colpo da biliardo a Siena nell'ultima giornata di campionato, per poi concludere il capolavoro con la doppietta al Bayern Monaco nella finale di Champions del Bernabeu.

Quattro gol iconici nella storia dell'Inter per coronare una stagione incredibile da 30 reti in 52 partite. Il boato per i suoi gol colpiva in modo differente: San Siro impazziva per le sue corse rabbiose, i suoi occhi azzurri spiritati e quel grido "DIEGO - ALBERTO - MILITO" che riecheggiava a tutto volume nelle notti più importanti. Memorabili le sue reti nei derby, dal rigore nello 0-4 dell'agosto 2009 al diagonale mancino che ha sbloccato il 2-0 del gennaio 2010, fino alla tripletta nel 4-2 del maggio 2012.

Nella sua avventura nerazzurra Milito ha collezionato 171 presenze e 75 gol, conquistando uno Scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Champions League e un Mondiale per Club, ed è stato il terzo attaccante ad essere inserito nella Hall of Fame del Club dopo Meazza e Ronaldo. Una storia indimenticabile, un legame unico. Nel giorno del suo 47° compleanno i migliori auguri a Diego Milito da parte del Club e di tutta la famiglia nerazzurra.