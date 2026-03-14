Ivan Zazzaroni, su Radio Dee Jay , ha parlato delle gare del fine settimana e si è soffermato quindi anche sulla partita tra Inter e Atalanta, la gara che si gioca a San Siro alle 15. A proposito della sconfitta della squadra di Palladino in Champions League ha detto: «Il sei a uno dell'Atalanta come l'ho letto? Credo che di base non parliamo di lezioni: i dieci in panchina del Bayern erano più forti dei titolari dell'Atalanta».

«Non so come sarebbe finita con un Allegri e un Mourinho. Forse non avrebbero preso sei gol, si sarebbero chiusi e poi ripartiti, ma probabilmente non avrebbero vinto. Questi ti ammazzano nell'uno contro uno. E il peggio è che potevano segnare 10 gol».