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fcinter1908 ultimora Zazzaroni: “Atalanta? Bayern poteva farne 10, ma non parlerei di lezione. Allegri o Mou…”

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Zazzaroni: “Atalanta? Bayern poteva farne 10, ma non parlerei di lezione. Allegri o Mou…”

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Il commento del giornalista sulla sconfitta della formazione di Palladino che alle 15 di oggi affronta l'Inter in campionato
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Ivan Zazzaroni, su Radio Dee Jay, ha parlato delle gare del fine settimana e si è soffermato quindi anche sulla partita tra Inter e Atalanta, la gara che si gioca a San Siro alle 15. A proposito della sconfitta della squadra di Palladino in Champions League ha detto: «Il sei a uno dell'Atalanta come l'ho letto? Credo che di base non parliamo di lezioni: i dieci in panchina del Bayern erano più forti dei titolari dell'Atalanta».

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«Non so come sarebbe finita con un Allegri e un Mourinho. Forse non avrebbero preso sei gol, si sarebbero chiusi e poi ripartiti, ma probabilmente non avrebbero vinto. Questi ti ammazzano nell'uno contro uno. E il peggio è che potevano segnare 10 gol». 

(Fonte: Radio Dee Jay)

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