"Voglio dire una cosa: qua bisogna voler restare, stiamo lottando per obiettivi. Il messaggio è chiaro, chi vuole restare sta, chi vuole andare via vada via. Non faccio nomi, siamo qua a fare tutto ma ho visto tante cose che non mi sono piaciute, come capitano anche se c'è il mister prima. Io sono così, voglio lottare per obiettivi, siamo una squadra importante, voglio continuare così. Il messaggio è chiaro, chi non vuole restare, arrivederci. Mi riferisco in generale", ha detto il Toro. Ma chi era nel mirino del capitano? Ecco la ricostruzione di Repubblica su quanto accaduto dopo l'eliminazione al Mondiale per Club.