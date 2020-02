Il padre di Wanda graffia: “Le interessa il denaro. Se Icardi non fosse stato un calciatore…”

Andrès Nara, padre di Wanda Nara, torna all’attacco della figlia e del marito Mauro Icardi, attaccante di proprietà dell’Inter e attualmente in prestito al Paris Saint-Germain. Nel corso di un’intervista rilasciata al giornalista argentino Ulises Jaitt nel corso della trasmissione “El Show del espectáculo”, infatti, Nara sr si è lasciato andare, dopo quelle rilasciate nei giorni scorsi, a frasi non proprio lusinghiere nei confronti della coppia:

“Se mia figlia sta con Icardi per i soldi? C’è sempre interesse per il denaro e la bellezza, questo crea i presupposti per l’amore. Ovviamente, se non fosse stato un calciatore… Che dire, c’è sempre un certo tipo di interesse all’inizio. E’ un qualcosa di seducente essere un calciatore. Ma c’è da dire che comunque lui non l’avrebbe notata se lei non fosse così bella e sensuale“.

(Fonte: radiomitre.cienradios.com)