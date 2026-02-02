Continua a far discutere il gesto di un tifoso nerazzurro che dal settore ospiti ha lanciato un petardo che ha colpito Audero

2 febbraio 2026

Continua a far discutere il gesto di un tifoso nerazzurro che dal settore ospiti ha lanciato un petardo in campo che ha stordito Emil Audero. L'arbitro Massa ha sospeso per qualche minuto la gara per permettere allo staff medico di intervenire. Da Marotta ai giocatori, la condanna è stata senza appello.

"Dimarco, Lautaro, Bastoni accorrono subito a vedere come sta l’ex compagno (con cui si scuseranno) e condannano il gesto dei loro ultrà, allargando le braccia e «dialogando» coi tifosi. Sotto la curva arriva anche Chivu, che pare molto scosso. Anche lui si lamenta con i tifosi, che poco prima avevano esposto uno striscione che sembra una protesta contro Oaktree, proprietaria dell’Inter: «Nelle vittorie e nelle avversità, mister e squadra siamo al vostro fianco». Se però questo è il modo, non si va lontano".

"Il regolamento di conti in curva comunque va in scena subito, perché il responsabile, un cane sciolto, pasticcia con un altro petardo che gli esplode in mano, perde due-tre dita e prima di essere portato in ospedale (in attesa dell’arresto) viene aggredito dai suoi compagni di tifo".

"L’episodio, avvenuto davanti al presidente di Lega Ezio Simonelli, non resterà senza conseguenze. L’Inter rischia una multa fino a 50mila euro, ma anche la squalifica della curva a San Siro. E la prossima partita in casa sarà contro la Juve. Il 3-0 a tavolino sarebbe stata un’ipotesi solo nel caso di sospensione della partita per il rischio sicurezza. Ma altri lanci di petardi non ci sono stati. Non a caso nel finale l’Inter non è andata a salutare i propri tifosi dopo la vittoria".

