Dopo quanto accaduto a Cremona, i tifosi del gruppo di appartenenza del tifoso che ha lanciato il razzo nell'area di Audero hanno scritto un post

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 febbraio - 11:14

L'Inter ha vinto contro la Cremonese ed è volata a +8 dalla seconda in attesa della partita del Milan di questa sera. Ma la partita è stata contraddistinta dal brutto episodio che ha visto un tifoso del settore ospiti lanciare in campo un petardo. Il razzo è arrivato nei pressi dell'area difesa dall'ex portiere nerazzurro Audero, oggi in forza alla squadra di Nicola.

In serata la persona che ha commesso il fatto è stata individuata (avrebbe perso tre dita e sarà anche arrestato). Come vi avevamo anticipato non fa parte della Curva ma di un Inter Club. E quell'Inter Club questa mattina ha dedicato un post alla vicenda.

"Come Inter Club San Marino ci assumiamo la responsabilità che un nostro socio fosse presente a Cremona. Ci dissociamo totalmente dal suo gesto. Durante la trasferta era autonomo, senza che potessimo conoscere le sue intenzioni. Abbiamo già chiesto l’espulsione dal club e collaborato con la Digos per identificare ogni responsabile", hanno scritto i tifosi del gruppo.