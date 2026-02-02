FC Inter 1908
ultimora

Petardo, Inter Club San Marino: “Nostro socio ha agito da solo, già espulso. Non sapevamo…”

Dopo quanto accaduto a Cremona, i tifosi del gruppo di appartenenza del tifoso che ha lanciato il razzo nell'area di Audero hanno scritto un post
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

L'Inter ha vinto contro la Cremonese ed è volata a +8 dalla seconda in attesa della partita del Milan di questa sera. Ma la partita è stata contraddistinta dal brutto episodio che ha visto un tifoso del settore ospiti lanciare in campo un petardo. Il razzo è arrivato nei pressi dell'area difesa dall'ex portiere nerazzurro Audero, oggi in forza alla squadra di Nicola.

Getty

In serata la persona che ha commesso il fatto è stata individuata (avrebbe perso tre dita e sarà anche arrestato). Come vi avevamo anticipato non fa parte della Curva ma di un Inter Club. E quell'Inter Club questa mattina ha dedicato un post alla vicenda.

"Come Inter Club San Marino ci assumiamo la responsabilità che un nostro socio fosse presente a Cremona. Ci dissociamo totalmente dal suo gesto. Durante la trasferta era autonomo, senza che potessimo conoscere le sue intenzioni. Abbiamo già chiesto l’espulsione dal club e collaborato con la Digos per identificare ogni responsabile", hanno scritto i tifosi del gruppo.

