È piantonato all'ospedale Maggiore di Cremona il tifoso dell'Inter che ieri ha lanciato in campo il petardo esploso a fianco del portiere grigiorosso Emil Audero stordendolo e procurandogli una lesione lacero contusa alla coscia destra, oltre alla sospensione della gara per alcuni minuti.

Stando a quanto si apprende da fonti investigative, il tifoso non apparterrebbe a gruppi organizzati e si sarebbe ferito alla mano non durante il lancio del petardo caduto vicino all'estremo difensore, ma nel tentativo di buttare in campo un secondo ordigno, che gli sarebbe esploso in mano. Ha lesioni serie alle falangi di due dita e non è escluso che già nelle prossime ore venga trasferito in un centro specializzato. Identificato dagli agenti della questura già allo stadio, la sua posizione è attualmente ancora al vaglio. Sembra comunque improbabile che verrà arrestato, sicura invece la denuncia seguita da Daspo.