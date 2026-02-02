Anche Ivan Zazzaroni, sui social, spiega quanto accaduto in Cremonese-Inter e quali potrebbero essere le conseguenze per il club nerazzurro dopo che un tifoso , dagli spalti, ha lanciato in campo un petardo. Il razzo è arrivato nell'area di Audero facendo accasciare il portiere grigiorosso. In tanti si sono chiesti come mai non sarà data la sconfitta ai nerazzurri di Chivu tre a zero a tavolino.

"Per un'urgenza di chiarezza (ma tanti lo sanno già), preciso che l'eventuale uscita dal campo di Audero non avrebbe inciso sul risultato. Il portiere sarebbe stato sostituito e la partita sarebbe proseguita. Le sanzioni previste, le stesse: multa, chiusura della curva e divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter", ha scritto in un post sui social il giornalista.