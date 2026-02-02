Anche Ivan Zazzaroni, sui social, spiega quanto accaduto in Cremonese-Inter e quali potrebbero essere le conseguenze per il club nerazzurro dopo che un tifoso, dagli spalti, ha lanciato in campo un petardo. Il razzo è arrivato nell'area di Audero facendo accasciare il portiere grigiorosso. In tanti si sono chiesti come mai non sarà data la sconfitta ai nerazzurri di Chivu tre a zero a tavolino.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Zazzaroni: “Guardate che non esiste lo 0-3, neanche con Audero sostituito. Le sanzioni sono queste”
ultimora
Zazzaroni: “Guardate che non esiste lo 0-3, neanche con Audero sostituito. Le sanzioni sono queste”
Il direttore del Corriere dello Sport su Instagram parla di quanto successo in Cremonese-Inter, con un tifoso nerazzurro che ha lanciato in campo un razzo vicino ad Audero
"Per un'urgenza di chiarezza (ma tanti lo sanno già), preciso che l'eventuale uscita dal campo di Audero non avrebbe inciso sul risultato. Il portiere sarebbe stato sostituito e la partita sarebbe proseguita. Le sanzioni previste, le stesse: multa, chiusura della curva e divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter", ha scritto in un post sui social il giornalista.
© RIPRODUZIONE RISERVATA