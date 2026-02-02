FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Gds – Cremonese-Inter, pagelle: Lautaro totale, Frattesi fuori quadro. Luis Henrique…

ultimora

Gds – Cremonese-Inter, pagelle: Lautaro totale, Frattesi fuori quadro. Luis Henrique…

Gds – Cremonese-Inter, pagelle: Lautaro totale, Frattesi fuori quadro. Luis Henrique… - immagine 1
Le pagelle della Gazzetta dello Sport su Cremonese-Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter
Getty

È Lautaro Martinez il migliore in campo di Cremonese-Inter per la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano premia l'argentino con 7,5: "Pressa, distribuisce, segna. Una prestazione da attaccante totale. Classica incornata per l’1-0. Da un suo recupero nasce l’azione che porta al 2-0 di Zielinski". 7 per Zielinski: "Gol meraviglioso, una sassata quasi nel sette, ancorché agevolata dall’incertezza di Audero. Regia pulita e razionale, Calhanoglu può guarire con calma".

Gds – Cremonese-Inter, pagelle: Lautaro totale, Frattesi fuori quadro. Luis Henrique…- immagine 3
Getty Images

5,5 invece per Frattesi: "È forse l’interista che più ha sofferto il passaggio da Inzaghi a Chivu. Non trova i tempi e i modi, e nell’unico inserimento riuscito alza la palla sopra la traversa. Fuori quadro". 6,5 invece per Luis Henrique: "Convincente nei disimpegni, appoggia a Zielinski la palla del 2-0. Gli manca la sgasata dell’ala negli ultimi 20 metri, ma è affidabile, garantisce stabilità". 6,5, anche per Chivu: "Primo tempo quasi esemplare, se non fosse per un paio di sbagli difensivi. Ripresa un po’ così, forse segnata dallo stupore per il petardo che colpisce Audero".

Gli altri voti:

Sommer 6,5, Bisseck 5,5, Akanji 6,5, Bastoni 6,5, Sucic 6, Dimarco 7, Pio Esposito 6, Thuram 6, Mkhitaryan 6, Darmian 6, Bonny 6, Diouf sv.

(Gazzetta dello Sport)

 

Leggi anche
Inter, svelato il grande segreto di Lautaro: così riesce a far sempre la differenza
Biasin: “Inter rullo compressione. Mercato? Chivu meriterebbe un acquisto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA