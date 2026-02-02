È Lautaro Martinez il migliore in campo di Cremonese-Inter per la Gazzetta dello Sport . Il quotidiano premia l'argentino con 7,5: "Pressa, distribuisce, segna. Una prestazione da attaccante totale. Classica incornata per l’1-0. Da un suo recupero nasce l’azione che porta al 2-0 di Zielinski". 7 per Zielinski : "Gol meraviglioso, una sassata quasi nel sette, ancorché agevolata dall’incertezza di Audero. Regia pulita e razionale, Calhanoglu può guarire con calma".

5,5 invece per Frattesi: "È forse l’interista che più ha sofferto il passaggio da Inzaghi a Chivu. Non trova i tempi e i modi, e nell’unico inserimento riuscito alza la palla sopra la traversa. Fuori quadro". 6,5 invece per Luis Henrique: "Convincente nei disimpegni, appoggia a Zielinski la palla del 2-0. Gli manca la sgasata dell’ala negli ultimi 20 metri, ma è affidabile, garantisce stabilità". 6,5, anche per Chivu: "Primo tempo quasi esemplare, se non fosse per un paio di sbagli difensivi. Ripresa un po’ così, forse segnata dallo stupore per il petardo che colpisce Audero".