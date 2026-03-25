FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, gli auguri di buon compleanno al presidente Giuseppe Marotta

ultimora

Inter, gli auguri di buon compleanno al presidente Giuseppe Marotta

Inter, gli auguri di buon compleanno al presidente Giuseppe Marotta - immagine 1
Il numero uno e amministratore delegato interista compie oggi 69 anni: il messaggio da parte del club nerazzurro
Fabio Alampi Redattore 

Oggi Giuseppe Marotta, Presidente e CEO nerazzurro, festeggia il suo sessantanovesimo compleanno, il secondo da quando ricopre la carica di Presidente del Club.

Inter, gli auguri di buon compleanno al presidente Giuseppe Marotta- immagine 2
Getty Images

A lui i migliori auguri da parte della Società e di tutti gli interisti nel Mondo.

Auguri, Presidente! Forza Inter!

(inter.it)

Leggi anche
Braglia: “Inter, Lautaro-Esposito la coppia perfetta. Sommer? Meno performante,...
Ceccarini: “Inter appesantita, ma tutto nelle sue mani. Se guardiamo…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA