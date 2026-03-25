Oggi Giuseppe Marotta, Presidente e CEO nerazzurro, festeggia il suo sessantanovesimo compleanno, il secondo da quando ricopre la carica di Presidente del Club.
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fcinter1908 ultimora Inter, gli auguri di buon compleanno al presidente Giuseppe Marotta
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Inter, gli auguri di buon compleanno al presidente Giuseppe Marotta
Il numero uno e amministratore delegato interista compie oggi 69 anni: il messaggio da parte del club nerazzurro
A lui i migliori auguri da parte della Società e di tutti gli interisti nel Mondo.
Auguri, Presidente! Forza Inter!
(inter.it)
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