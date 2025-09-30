Auriemma: “Esposito molto meglio di Lucca, punta Italia per 15 anni. Anzi, per me Thuram…”

"Oggi nell'Inter Pio Esposito è un problema e vi spiego il perché", dice Raffaele Auriemma a Calcio Selvaggio

Matteo Pifferi Redattore 30 settembre - 10:47

Pio Esposito ha trovato il primo gol con la maglia dell'Inter contro il Cagliari e scalpita per avere altre occasioni di mettersi in mostra. Raffaele Auriemma, giornalista, ai microfoni di Calcio Selvaggio ha esaltato l'attaccante nerazzurro, ammettendo di preferirlo a Lucca e anche a Thuram:

“Tra Pio Esposito e Lucca, chi prenderei? Pio Esposito tutta la vita, sarà il centravanti della nazionale per 15 anni. È un giocatore troppo forte, lo sta dimostrando. A parte l'aspetto caratteriale. Lui è figlio di un ex calciatore che era molto determinato, ha tirato fuori tre figli uno più bravo dell'altro ma Pio Esposito è il fuoriclasse. È un centravanti che mancava all'Italia dai tempi di Toni o dite voi a chi può assomigliare. Fa gol, protegge il pallone, sa giocare per la squadra, si fa rispettare in campo.

Oggi nell'Inter Pio Esposito è un problema perché deve giocare. Tra lui e Thuram ad oggi per me deve giocare sempre Esposito, Thuram è un calciatore, diciamocelo, che va a corrente alternata: si accende, si spegne, fa la giocata e poi non lo vedi più in campo. Quando si è figli di un padre calciatore al top ti manca quella fame che il calcio richiede per arrivare a certi livelli. Anche il fratello che gioca alla Juve, sì è un ottimo centrocampista ma non fa la differenza, sono i figli di calciatori celebri che, essendo cresciuti in un ambiente senza problematiche, non hanno la fame, non è il talento che fa difetto a loro ma quella rabbia e quella cattiveria per esempio che vedo ancora in Modric".