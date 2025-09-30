"Fa specie che una delle prime critiche a Inzaghi sia arrivata da un giocatore che con Inzaghi ha cambiato status, diventando uno dei migliori esterni di sinistra d’Europa, ala più che terzino, e anche goleador. Inzaghi che aveva creduto in lui diversamente da Spalletti e Conte. Che poi avesse ragione o meno a sostituire Dimarco dopo un’ora, forse anche per l’interpretazione stressante del ruolo, a questo punto conta poco. Più che altro è il segnale che un ciclo era davvero finito e che i tentativi del club di ricucire lo strappo sarebbero stati solo dannosi, come s’è intuito anche dalle memorie di Acerbi sulla notte di Monaco («non eravamo neanche arrabbiati, solo svuotati»). Acerbi, un altro rilanciato dall’ex tecnico. È che Inzaghi aveva deciso da tempo di andar via e la gestione del finale, tra scudetto e Champions, è stata tutto tranne che memorabile", scrive La Gazzetta dello Sport.