Raffaele Auriemma, giornalista vicino alle vicende del Napoli, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'Si Gonfia la Rete', ha parlato della gara di stasera e delle ambizioni della squadra di Conte. Qui le sue dichiarazioni: "Molti pensano che il Milan possa ripetere quanto fatto dal Napoli l’anno scorso, perché ci sono delle similitudini.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Auriemma: “Milan come il Napoli dell’anno scorso? Ma gli azzurri non faranno come l’Inter”
ultimora
Auriemma: “Milan come il Napoli dell’anno scorso? Ma gli azzurri non faranno come l’Inter”
Le considerazioni del noto giornalista vicino alle vicende della squadra di Conte a proposito della similitudine con lo scorso anno
A cominciare dalla prima partita. Il Napoli venne stritolato dal Verona per 3-0, il Milan che venne sconfitto davanti agli occhi dei propri tifosi dalla Cremonese neopromossa. Quindi c’è questa similitudine. Però io vorrei anche sottolineare un particolare che forse sfugge a quelle latitudini… Il Milan potrà pure ripetere quanto fatto dal Napoli l’anno scorso, ma c’è un piccolo problema: il Napoli non farà come l’Inter dell’anno scorso".
© RIPRODUZIONE RISERVATA