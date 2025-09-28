Inter, tre punti e prova di autorità. Ts: “Seppur con uno dei soliti difetti”

"La squadra di Cristian Chivu ha dominato l'incontro per 75 minuti, lasciando però il risultato aperto e concedendo al Cagliari, poco pericoloso in generale, dieci minuti di lampi culminati con un palo di Folorunsho (contro i due colpiti dall'Inter con Calhanoglu e Mkihitaryan). «Siamo riusciti a sbloccare subito, poi però non siamo riusciti a chiuderla il prima possibile - ha commentato a fine gare il tecnico nerazzurro -. Ed è normale che arrivi un po' di sofferenza, perché gli avversari ci sono e hanno messo più attaccanti. Però siamo contenti». Anche perché si è sbloccato il "chiacchierato" Pio Esposito: «Andiamoci piano però, è un 2005, non bisogna dimenticarselo e non dobbiamo pretendere troppo da lui - ha aggiunto Chivu -. Ha il futuro davanti, è un giocatore importante e ha il sangue nelle vene, però deve lavorare perché ha margini di miglioramento. Io lo conosco bene, però sta sorprendendo anche me».