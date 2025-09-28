FC Inter 1908
Inter, tre punti e prova di autorità. Ts: “Seppur con uno dei soliti difetti”

L'Inter torna da Cagliari con tre punti e un carico di certezze e restituisce a Chivu una squadra in fiducia
Gianni Pampinella
Tre punti pesanti e la sensazione di una squadra solida. L'Inter torna da Cagliari con tre punti e un carico di certezze e restituisce a Chivu una squadra in fiducia dopo un avvio di campionato claudicante.

"Tre punti conquistati con una prova di autorità, seppur con uno dei soliti difetti di questo inizio di stagione, ovvero non chiudere la partita. L'Inter ha vinto - la sua gara 1.600 della storia in Serie A (prima la Juventus a 1.714, Milan terzo a 1.509) - a Cagliari per 2-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez a inizio incontro (9') e Pio Esposito nel finale (37' della ripresa) e si è portata a 9 punti in classifica, in piena zona Champions, salendo così a meno 2 dalla Juventus, in attesa di Milan-Napoli e Verona-Roma di oggi", sottolinea Tuttosport.

"La squadra di Cristian Chivu ha dominato l'incontro per 75 minuti, lasciando però il risultato aperto e concedendo al Cagliari, poco pericoloso in generale, dieci minuti di lampi culminati con un palo di Folorunsho (contro i due colpiti dall'Inter con Calhanoglu e Mkihitaryan). «Siamo riusciti a sbloccare subito, poi però non siamo riusciti a chiuderla il prima possibile - ha commentato a fine gare il tecnico nerazzurro -. Ed è normale che arrivi un po' di sofferenza, perché gli avversari ci sono e hanno messo più attaccanti. Però siamo contenti». Anche perché si è sbloccato il "chiacchierato" Pio Esposito: «Andiamoci piano però, è un 2005, non bisogna dimenticarselo e non dobbiamo pretendere troppo da lui - ha aggiunto Chivu -. Ha il futuro davanti, è un giocatore importante e ha il sangue nelle vene, però deve lavorare perché ha margini di miglioramento. Io lo conosco bene, però sta sorprendendo anche me». 

