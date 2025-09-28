Aldo Serena, ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sul Cagliari

Marco Astori Redattore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 16:32)

Aldo Serena, ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sul Cagliari: "Nella prima parte l'Inter è stata superiore in tutto, ha giocato più alta e pressato meglio concedendo niente. C'è stato un blackout di un quarto d'ora quando i ritmi sono calati.

Poi c'è la prima rete di Esposito: l'Inter sta cecando un'idea leggermente diversa da Inzaghi. Nel primo tempo il Cagliari non è mai stato pericoloso: ha trovato di fronte un'iInter agguerrita e aggressiva. Lautaro? Ha sempre un altruismo, è un collettore per i compagni e un aiutante continuo: non è un attaccante egoista, questo gli rende onore. Chivu? Nella sua ideologia sportiva è perfetto: deve fare esperienza ma ha un profilo relazionale da grande allenatore.

Sommer-Martinez? Non è semplice: di solito un portiere deve avere la titolarità per essere tranquillo e non avere le tensioni che possono essere poco produttive. Però quando sta perdendo brillantezza e c'è un giovane che spinge, bisogna avere anche il coraggio: Chivu sta andando in maniera soft e per adesso possono andare bene con un'alternanza con giudizio come sta facendo".