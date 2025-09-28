FC Inter 1908
Aldo Serena, ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sul Cagliari
Aldo Serena, ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sul Cagliari: "Nella prima parte l'Inter è stata superiore in tutto, ha giocato più alta e pressato meglio concedendo niente. C'è stato un blackout di un quarto d'ora quando i ritmi sono calati.

Poi c'è la prima rete di Esposito: l'Inter sta cecando un'idea leggermente diversa da Inzaghi. Nel primo tempo il Cagliari non è mai stato pericoloso: ha trovato di fronte un'iInter agguerrita e aggressiva. Lautaro? Ha sempre un altruismo, è un collettore per i compagni e un aiutante continuo: non è un attaccante egoista, questo gli rende onore. Chivu? Nella sua ideologia sportiva è perfetto: deve fare esperienza ma ha un profilo relazionale da grande allenatore.

Sommer-Martinez? Non è semplice: di solito un portiere deve avere la titolarità per essere tranquillo e non avere le tensioni che possono essere poco produttive. Però quando sta perdendo brillantezza e c'è un giovane che spinge, bisogna avere anche il coraggio: Chivu sta andando in maniera soft e per adesso possono andare bene con un'alternanza con giudizio come sta facendo".

