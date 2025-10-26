Auriemma: “Risposta Napoli talmente forte che ha costretto l’Inter a…”

"Nella serata più difficile per il Napoli, la differenza l’hanno fatta due calciatori la cui esplosione il popolo azzurro aspettava da tempo", dice Auriemma

Matteo Pifferi Redattore 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 22:02)

Intervenuto sulle colonne di Tuttosport, Raffaele Auriemma ha analizzato così la vittoria del Napoli sull'Inter del Maradona:

"Il profilo X del presidente De Laurentiis è un concentrato di orgoglio e di gioia. “Bellissima vittoria, questo è il vero Napoli”. “Questo è il vero Napoli”, sembra essere la risposta a chi crede che dopo la disfatta di Eindhoven, anche l’Inter potesse passeggiare sui resti della squadra campione d’Italia. Così non è stato, nella sorpresa generale, e la risposta degli azzurri è stata talmente forte da costringere l’Inter ad abbassare le pretese cresciute dopo le sette vittorie di fila. «Abbiamo affrontato una squadra fortissima - ha detto un Conte raggiante a fine gara - e per me è la migliore che ci sia in Italia: è arrivata in finale di Champions due volte in tre anni. La rosa dell’Inter è fuori portata rispetto alle altre».

Oltre ad Hojlund, Lobotka, Rrahmani, Meret e Lukaku, ieri si è aggiunto il ko di Bruyne: forte risentimento al flessore della coscia destra, immediatamente dopo aver segnato l’1-0. «Non è proprio il nostro anno - ha masticato amaro don Antonio - forse ci avranno mandato un po’ di sfiga, ma ribattiamo colpo su colpo. L’Inter voleva sportivamente ammazzarci, perché eravamo in difficoltà dopo le sconfitte con Torino e Psv, ma noi abbiamo fatto un’ottima prestazione: è venuta fuori una partita tosta, gagliarda, perché siamo duri a morire. Siamo pronti a sputare sangue per il Napoli». La super sfida c’è stata anche a colpi di botta e risposta post match, con Conte che risposto a brutto muso sia a Lautaro che a Marotta.

«Quando giochi questo tipo di partite può succedere - ha spiegato - e Lautaro è un grandissimo giocatore. Dal punto di vista umano, però, non ho avuto modo di conoscerlo bene. Gli faccio gli auguri e stop. Lo sfogo di Marotta? La differenza tra il Napoli e le altre squadre, è che noi non mandiamo i dirigenti a parlare. Una grande squadra deve capire perché ha perso, così si creano solo alibi ai giocatori e all’ambiente. Penso Io non avrei mai permesso, da allenatore, a un mio dirigente di parlare dei fatti del campo. Facendo così (Marotta ndr) ha sminuito anche l’allenatore: non ho mai chiesto ai miei dirigenti di farmi da papà».

Nella serata più difficile per il Napoli, la differenza l’hanno fatta due calciatori la cui esplosione il popolo azzurro aspettava da tempo: McTominay e Anguissa. Per il camerunense è stata la terza rete in campionato, pesantissima come quelle realizzate al Cagliari e al Genoa. «Non so se è un segnale - ha detto Frank Zambo - il nostro obiettivo è sempre quello di vincere. Averlo fatto contro una squadra forte come l’Inter, è stato importante per noi: abbiamo giocato con voglia di vincere e l’atteggiamento giusto. Stavolta non è stato il sistema di gioco che ha fatto la differenza, ma l’atteggiamento: eravamo una squadra che voleva vincere. Non è un problema di modulo, noi giochiamo con vari sistemi e siamo sempre pronti a fare quello che dice il mister».

Era dal 23 agosto al Sassuolo, che McTominay non andava a rete e ieri ha steso l’Inter con una rete magistrale, segnata quando è tornato nella sua posizione dopo l’uscita di De Bruyne. «Abbiamo avuto una grande reazione dopo la sconfitta in Champions League - ha detto lo scozzese - affrontando una squadra molto forte. E’ stata una serata grandiosa e adesso bisogna dare continuità»"