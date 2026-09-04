VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

È finita dopo 28 anni la lunga storia tra Piero Ausilio e l'Inter. La giornata di ieri è stata quella dei saluti con l'ormai ex ds che è andato ad Appiano per salutare l'allenatore, i giocatori, lo staff tecnico e il personale del club. Come sottolinea il Corriere dello Sport, inevitabile la forte commozione e un vortice di sentimenti per la chiusura di un capitolo iniziato nel 1998 e terminato con l'annuncio dell’addio di mercoledì.

"Senza dubbio i momenti più simbolici sono stati quelli dell'abbraccio con i senatori del gruppo portati ad Appiano proprio da Ausilio così come l'abbraccio con Cristian Chivu, voluto fortemente all'inizio dell'estate scorsa dopo la chiusura del capitolo Inzaghi nonostante la brevissima esperienza di Parma maturata dal tecnico romeno prima di sbarcare a Milano. Le ultime per Ausilio sono state giornate intense a livello emotivo tra l'addio divenuto ufficiale e il momento dei saluti, oltre all'ultimo atto ufficiale a livello professionale legato al prolungamento di contratto di Pio Esposito".

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"C'è il dubbio che l'ex ds possa essere presente domani a San Siro, in tribuna per Inter-Napoli, mentre ieri mattina per l'occasione alla Pinetina c'erano anche il presidente Marotta e il suo successore Baccin, nominato nuovo ds. Una volta ultimati i saluti, Ausilio poi ha varcato il cancello della Pinetina per andare via e la sensazione di tutti è stata quella che si sia chiusa una vera e propria era".

(Corriere dello Sport)