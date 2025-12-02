"Trovare dei giocatori che passano davanti a Dumfries, passano davanti a Barella, passano davanti a Lautaro e a Thuram non è facile. Forse non si trovano nemmeno. Quindi abbiamo cercato di fare un mercato diverso rispetto agli ultimi anni, dove magari avevamo lavorato di più su qualche parametro zero e su giocatori un po' più pronti. Consideravamo — e siamo oltremodo ancora più convinti — che questa squadra sia forte ed è una squadra che è migliorata nelle alternative.