Piero Ausilio, intervistato da Sky Sport, ha parlato anche della possibilità di comprare a gennaio un'alternativa a Dumfries, viste le difficoltà di Luis Henrique. Le parole, però, sono di chiusura totale:
Ausilio: “A destra 2 alternative a Darmian e Luis Henrique. Purtroppo per voi penso che…”
"Trovare dei giocatori che passano davanti a Dumfries, passano davanti a Barella, passano davanti a Lautaro e a Thuram non è facile. Forse non si trovano nemmeno. Quindi abbiamo cercato di fare un mercato diverso rispetto agli ultimi anni, dove magari avevamo lavorato di più su qualche parametro zero e su giocatori un po' più pronti. Consideravamo — e siamo oltremodo ancora più convinti — che questa squadra sia forte ed è una squadra che è migliorata nelle alternative.
Io non le chiamo neanche seconde linee: sono giocatori che stanno creando delle opportunità nuove. Davanti, con Pio e con Bonny, penso che siamo stracoperti. A destra c’è Darmian, c’è Luis Henrique. Si sta scoprendo adesso anche Diouf, Carlos è un’opportunità. Quindi, purtroppo per voi, penso che si resterà così"
